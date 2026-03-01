Lazio, la trasferta ti è amica: lontano dall'Olimpico cresce la solidità

RASSEGNA STAMPA - Quando è lontana dalle mura amiche dell'Olimpico, la Lazio dimostra maggiore solidità, diventando complicata da battere. Può sembrare paradossale, ma, in un'annata che di normale ha avuto poco, non stupisce più di tanto. Nelle ultime sei gare in trasferta in campionato, la squadra di Sarri è rimasta imbattuta, mostrando una tenuta difensiva importante e ottenendo un bilancio di due vittorie e quattro pareggi.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, le ultime tre gare giocate lontano dalla Capitale sono tutte terminate col segno della "X", due di queste, però, senza reti. Nulla di nuovo in casa biancoceleste. La Lazio ha dimostrato spesso grande compattezza dietro, ma anche grandi difficoltà nel trovare la via del gol. L'ultimo ko esterno risale addirittura al 29 novembre 2025, a San Siro contro il Milan, ma da quel momento gli uomini sono riusciti a vincere solo le trasferte di Parma e Verona.

A Torino, i biancocelesti cercheranno un successo esterno che manca dallo scorso 11 gennaio, per presentarsi con il vento in poppa alla semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Per riuscirci, però, bisognerà invertire il trend offensivo, tornando ad aggiornare il tabellino dei marcatori.