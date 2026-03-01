Lazio, il più pericoloso in zona gol è... Cataldi: col Torino chance Ratkov

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Difficile non pensare a mercoledì, alla semifinale di Coppa Italia. Complicato non configurare la partita di oggi contro il Torino quasi come un impegno superfluo che qualcuno avrebbe serenamente evitato. In campionato la Lazio non ha nulla da chiedere e per dare senso agli ultimi mesi della stagione deve mettere la testa davanti contro l'Atalanta la prossima settimana. Ma ci sono modi e modi di arrivare all'appuntamento dell'anno: una vittoria permetterebbe di essere meno depressi, di lavorare due giorni con un po' di serenità e di avere delle energie in più. Quindi meglio puntare su di deve mettersi in mostra.

Arriva allora l'occasione per Ratkov. Il serbo ha giocato solamente una volta dal primo minuto, oggi ha la chance che attendeva. Chi lo vede a Formello continua a credere sia un ottimo innesto: la scuola Salisburgo ne ha sbagliate poche negli anni, riporta Il Messaggero. Sta lavorando sodo, lo sta facendo anche in maniera individuale per migliorare tecnicamente e le speranze di tornare a Roma con un sorriso sono anche sulle sue spalle. Un attaccante alla Lazio manca, eccome se manca.

A certificarlo sono anche le statistiche che mettono in evidenza una sterilità sulla trequarti avversaria che deve far riflettere: il primo per XG (gol attesi) di tutta la rosa è Danilo Cataldi. Si crea poco e quindi uno "spilungone" come Ratkov davanti potrebbe tornare utile, abbandonando ogni tanto l'idea di dover arrivare sempre e per forza palla a terra. Le seconde palle, le sponde, qualche deviazione aerea potrebbe essere decisiva. Ratkov verrà supportato da Zaccagni: il capitano ha bisogno di ulteriori minuti per rimettersi a posto fisicamente dopo l'infortunio ed è già prevista la staffetta con Noslin.