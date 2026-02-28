Torino, confronto tra squadra e tifosi prima della Lazio: il messaggio
28.02.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Prosegue la contestazione in casa Torino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ci sarebbe stato un confronto fra una cinquantina di tifosi e la squadra di D'Aversa al Filadelfia prima della gara contro la Lazio. Il pubblico granata ha trasmesso un messaggio ai giocatori, ovvero quello di invertire subito la rotta in campionato per evitare di finire nella lotta salvezza. Anche perché all'ultima giornata di campionato ci sarà il derby contro la Juventus: l'ambiente non vorrebbe giocarsi il suo destino in Serie A proprio alla fine con i bianconeri.
