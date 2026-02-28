Lazio, nessun gol da parte degli attaccanti nel 2026. E gli autogol...

28.02.2026 08:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, nessun gol da parte degli attaccanti nel 2026. E gli autogol...
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Zero gol nel 2026. È questo, fin qui, il (non) apporto degli attaccanti della Lazio da gennaio in avanti. Noslin, Dia, Ratkov e Maldini non hanno ancora trovato la via della rete nell’anno solare in corso, certificando le enormi difficoltà della squadra di Maurizio Sarri sotto porta, sia a livello collettivo sia nel ruolo chiave del centravanti.

Dopo 26 giornate di campionato, nessun biancoceleste è riuscito a superare quota tre gol. Un dato che fotografa con crudezza la situazione offensiva: Pedro, Cataldi, Isaksen, Zaccagni e Cancellieri comandano la classifica interna dei marcatori con appena tre reti a testa. Numeri che raccontano più una frammentazione che una reale efficacia. Il paradosso è dietro l’angolo: come sottolinea il Corriere dello Sport, se dovesse arrivare un’altra autorete a favore della Lazio, e finora sono due, anche "mister autogol” finirebbe in vetta alla graduatoria dei marcatori stagionali.

Nessun centravanti dominante, nessun punto di riferimento stabile in area. La produzione offensiva è distribuita in modo disordinato, senza un vero terminale capace di caricarsi il peso dell’attacco. Una fotografia impietosa, che spiega più di mille analisi la sterilità offensiva della Lazio.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.