Lazio, Giordano: "Il Torino non si può snobbare. Dopo la Coppa Italia..."

Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, ha detto la sua sul momento della Lazio e sulla reazione che la squadra di Sarri dovrà avere nella partita di domenica contro il Torino.

LAZIO-TORINO - "La Lazio non può permettersi di snobbare il Torino. Facendo una partita fatta bene può facilitare anche le scelte di Sarri. Mi aspetto una partita volitiva, vogliosa, con furore. I ragazzi hanno fatto vedere di averlo in alcune situazioni. Penso alla vittoria in 9 contro il Parma. Voglio vedere una squadra che ci trascini". 

IMPIEGO DEI NUOVI "Credo che dopo la partita di Coppa Italia ci sarà modo di vedere i nuovi. Oggi non credo si possano mettere in discussione alcune certezze. Sono giocatori venuti qui per giocare e ritenuti in grado di stare in questa squadra. Se dovesse giocare Ratkov dovrebbe giocare Nuno Tavares che possa andare sul fondo e mettere palloni in mezzo. Si è dimostrato bravo nel gioco aereo". 

MALDINI "A Maldini sta mancando il ruolo. Deve capire cosa fare. Per me è un esterno, una seconda punta. Le esigenze di Sarri però sono altre. Non ha la cattiveria del goleador. Sotto questo aspetto è una fotocopia di Castellanos. Entrambi sono bravi nel produrre gioco. Anche lui, però, deve mettersi più furore. La differenza è che Castellanos nasce centravanti, Maldini no". 

