Serie A, al via la 27ª giornata: la prima gara in programma
27.02.2026 20:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Archiviate le tre giornate di calcio europeo, che hanno visto diverse italiane impegnate in Champions, Europa e Conference League, la Serie A torna protagonista con la 27ª giornata.
Il prossimo turno di campionato, che vedrà la Lazio impegnata in casa del Torino e che terrà diversi tifosi incollati al divano con il big match tra Roma e Juventus, si aprirà con Parma - Cagliari, in programma alle 20:45 di oggi, venerdì 27 febbraio.
