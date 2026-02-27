IL TABELLINO di Genoa - Lazio Primavera 1-0
Primavera 1 | 27ª giornata
Venerdì 27 febbraio 2026, ore 12:00
Sciorba Stadium, Genova
Genoa - Lazio Primavera 1-0
Marcatore: Gibertini (47', G).
GENOA: Lysionok, Romano (90'+1' Spicuglia), Klisys, Lauricella (75' Latif), Albè (46' Odero), Celik, Carbone, Arata, Lafont, Gibertini (75' Taieb), Zulevic (64' Galvano). A disp.: Baccelli, Grossi, Meola, Nsingi, Giangreco, Fazio. All.: Jacopo Sbravati
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (74' Trifelli), Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti (74' Sana Fernandes), Munoz (87' Milillo), Marinaj (63' Gelli), Cuzzarella; Sulejmani (63' Montano), Serra. A disp.: Bosi, Giacomone, Santagostino, Buonafede, Iorio, Avram. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Dasso (sez. Genova)
Assistenti: Mino - El Hamdaoui
NOTE
Ammoniti: Ciucci (L), Romano (G), Milillo (L).
Recupero: 5' s.t.