IL TABELLINO di Lazio Primavera - Cagliari 2-2
Primavera 1 | 25ª giornata
Sabato 14 febbraio 2026, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Lazio Primavera - Cagliari 2-2
Marcatori: Serra (27', 46', L), Cardu (77', C), Cogoni (90'+1', C).
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci (58' Trifelli), Bordoni; Cangemi (46' Ferrari), Battisti (70' Santagostino), Munoz (80' Milillo), Gelli, Cuzzarella (70' Canali); Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Calvani, Sulejmani, Marinaj, Montano, Ferrari, Iorio. All.: Francesco Punzi:
CAGLIARI: Kehayov; Tronci, Costa (58' Hamdaoua), Cogoni, Prettenhoffer (68' Cardu), Grandu, Sulev (58' Malfitano), Franke, Russo (68' Roguski), Amos Marini, Sugamele. A disp.: Lesiewicz, Doppio, Pintus, Pibiri, Stanev Goryanov, Nunn. All.: Alessio Rubicini.
Arbitro: Caruso (sez. Viterbo)
Assistenti: Raccanello - Ceci
NOTE
Ammoniti: Cuzzarella (L), Santagostino (L).
Recupero: 5' s.t.