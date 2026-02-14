IL TABELLINO di Lazio Primavera - Cagliari 2-2

14.02.2026 17:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Primavera - Cagliari 2-2

Primavera 1 | 25ª giornata

Sabato 14 febbraio 2026, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

Lazio Primavera - Cagliari 2-2

Marcatori: Serra (27', 46', L), Cardu (77', C), Cogoni (90'+1', C).

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci (58' Trifelli), Bordoni; Cangemi (46' Ferrari), Battisti (70' Santagostino), Munoz (80' Milillo), Gelli, Cuzzarella (70' Canali); Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Calvani, Sulejmani, Marinaj, Montano, Ferrari, Iorio. All.: Francesco Punzi:

CAGLIARI: Kehayov; Tronci, Costa (58' Hamdaoua), Cogoni, Prettenhoffer (68' Cardu), Grandu, Sulev (58' Malfitano), Franke, Russo (68' Roguski), Amos Marini, Sugamele. A disp.: Lesiewicz, Doppio, Pintus, Pibiri, Stanev Goryanov, Nunn. All.: Alessio Rubicini.

Arbitro: Caruso (sez. Viterbo)
Assistenti: Raccanello - Ceci

NOTE

Ammoniti: Cuzzarella (L), Santagostino (L).

Recupero: 5' s.t.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.