PRIMAVERA | Lazio - Atalanta, scelto l'arbitro: la terna completa
28.01.2026 13:00 di Christian Gugliotta
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Le due vittorie consecutive ottenute contro Cremonese e Monza hanno dato nuova linfa alla Lazio Primavera che, grazie al suo nono risultato utile di fila in campionato, ha agganciato il quattordicesimo posto, staccando di sette punti la zona play-out.
Nel match valido per la ventitreesima giornata, in programma alle 12:00 di lunedì 2 febbraio allo stadio Mirko Fersini , la squadra di Punzi sarà chiamata ad affrontare l'Atalanta, attualmente tredicesima in classifica con soli due punti in più rispetto ai biancocelesti.
A dirigere la sfida sarà Nicolò Dorillo, fischietto della sezione di Torino, che sarà coadiuvato dalla coppia di assistenti composta da Riccardo Leotta e Sebastian Petrov.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.