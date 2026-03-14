Lazio, Sarri risponde a Fabiani: "Io ho un contratto lungo, la società..."
"Crediamo nel progetto Sarri", queste le parole del ds della Lazio Fabiani di cui il tecnico Sarri ha parlato alla vigilia della sfida contro il Milan.
"Fabiani ha detto tutti dati di fatto, cioè io ho un contratto lungo. La situazione è questa, poi se la società non è contenta o se non lo sarò io, allora ne parleremo, ma oggi non c'è discussione".
"Si prospetta nuovamente un "anno zero", ci sono tanti calciatori in scadenza, se non saranno rinnovati a breve immagino che troveranno accordi con altre squadre. Vediamo come la società vuole ripartire. Io sono alla Lazio, per tanti versi ci sto anche benissimo. Il contratto è quello".
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