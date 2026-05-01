Lazio, biglietti per la finale di Coppa Italia: le info per i tifosi non deambulanti
01.05.2026 21:15 di Christian Gugliotta
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Attraverso un comunicato, la Lazio ha reso note tutte le info relative alla fase di vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia dedicata ai tifosi possessori dell'abbonamento "non deambulanti". Di seguito i dettagli.
"A parziale modifica di quanto precedentemente comunicato, la S.S. Lazio informa che martedì 6 maggio, a partire dalle ore 14:00, presso i Lazio Style Official Store 1900 abilitati, avrà inizio la fase di vendita in prelazione dedicata:
Ai possessori di abbonamento “non deambulanti” (con i rispettivi accompagnatori).
Mercoledi 7 maggio, a partire dalle ore 10:00, saranno messi in vendita eventuali biglietti residui, sempre dedicata alla categoria".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.