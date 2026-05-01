Gabriele Pulici racconta: "Mio padre sempre immerso nella Lazio..."
01.05.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
Nell'ultimo video di 'Lazio: nel buio, la luce' del canale YouTube 'Brigata Lazio', Gabriele Pulici, figlio di Felice, ha raccontato il suo rapporto con suo padre, in passato portiere del primo scudetto della Lazio. Di seguito le sue parole.
"Negli ultimi anni della sua vita io ho davvero conosciuto mio padre. Avevo talmente tanto rispetto del suo lavoro alla Lazio, era così immerso che non gli chiedevo nulla. In tante situazioni non avevo nemmeno il sentimento di dirgli qualcosa, ma lo facevo tramite mia madre. Accompagnandolo nella sua malattia, lui si è aperto con me e ci siamo conosciuti davvero. Ho avuto un contrasto tra l’amore per la Lazio e la Lazio che portava via mio padre, per questo cercavo di trovare una giustificazione".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.