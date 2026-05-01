Ex Lazio | Rocchi non dimentica la Nord: le sue parole sulla Curva
01.05.2026 19:45 di Mauro Rossi
Nel corso dell’appuntamento con 30 minuti di…, ai microfoni di Gazzetta Regionale, Tommaso Rocchi ha ricordato le emozioni vissute a ogni gol segnato con la maglia della Lazio sotto la Curva Nord. Di seguito le parole dell’attuale allenatore del Guidonia Primavera.
“Mi ricordo ancora il boato della Nord, anche perché avendo avuto la fortuna e la bravura di fare più di 100 gol in Serie A e 105 con la Lazio, è chiaro che l'ho sentito tante volte. Io penso che il gol per eccellenza sia il momento più bello di una partita perché tutti aspettano il gol e quindi poi l'esultanza fa esplodere tutti quanti”.