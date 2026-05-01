Nainggolan ricorda: "Quando ero alla Roma eravamo sempre secondi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato a Sky Calcio Unplugged, Radja Nainggolan ha commentato i tanti temi del momento e ha raccontato alcuni temi del passato:

"Io adoro Spalletti per il suo modo di giocare e quello di comunicare. Mi piace tutto di lui. Sa sempre dare una risposta anche quando viene criticato e si prende tante resposabilità quando le cose non vanno. Sembra sempre uno molto duro quando lo vedi o lo senti. Quando ti vuole bene però si scioglie e prende le cose in modo diverso da come far vedere. È una persona che mi ha aiutato e migliorato tanto. Per me è una persona importante".

E sul periodo a Roma: "Quando ero alla Roma noi giocavamo per le posizioni alte. Non abbiamo vinto lo scudetto ma eravamo sempre secondi e provavamo a mettere in difficoltà la Juventus, che era imbattibile. Era una squadra fatta bene con giocatori forti, che ancora oggi sono ad alto livello come Salah o Rudiger, però non eravamo pronti a competere con una squadra con un tridente in difesa come Barzagli-Bonucci-Chiellini. La Roma è difficile da giudicare: ci sono partite in cui fa bene e altre in cui fa male. Io non amo quel tipo di gioco perché non sono per questo tipo di calcio. C'è Dybala che dovrebbe fare la differenza ma gioca meno di quanto ci si aspetta. È difficile giudicare una squadra che sta facendo bene ma per me l'obiettivo di una piazza come Roma, di cui io sono innamorato, non può che essere stare sempre nelle prime 4".