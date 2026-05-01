Caos arbitri, Repubblica: “Rocchi intercettato, tira in ballo un dirigente dell’Inter”
RASSEGNA STAMPA - All’indomani delle quattro ore di interrogatorio a cui si è sottoposto Andrea Gervasoni emergono nuovi dettagli sull’inchiesta portata avanti dalla Procura di Milano in merito a una presunta frode sportiva per la quale sono indagati, tra gli altri, l’ormai ex designatore di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi e lo stesso responsabile Var Gervasoni.
Come riporta l’edizione odierna de la Repubblica, sia Rocchi che Gervasoni erano sotto intercettazione telefonica da più di un anno. Proprio così sarebbe stato possibile, il 2 aprile 2025, intercettare una conversazione al cellulare tra Gianluca Rocchi e un’altra figura del settore in cui l’ex designatore tira in ballo colui che nell’Inter tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita, ossia Giorgio Schenone che non risulta tra gli indagati.
Questa telefonata, riporta ancora il quotidiano, sarebbe per la Procura determinante per costruire il capo di imputazione a carica di Rocchi, avendo quest’ultimo parlato delle scelte arbitrali più o meno gradite all’Inter e avendo poi designato Colombo, gradito, per la gara con il Bologna e il meno gradito Doveri per la semifinale di Coppa Italia in modo da escludere la designazione di quest’ultimo per la finale o per altre gare clou nella corsa scudetto.