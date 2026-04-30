Milan, Tare: "Il giorno della firma è stato il più bello della mia vita"

30.04.2026 20:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Milan, Tare: "Il giorno della firma è stato il più bello della mia vita"
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Raggiunto dai microfoni di Dazn il ds del Milan Igli Tare ha rilasciato una lunga intervista toccando vari temi. Il primo è senza dubbio il giorno della firma del contratto con i rossoneri che, Tare, definisce: “Il giorno in cui ho chiuso l’accordo è stato uno dei più belli della mia vita".

Tare ha poi parlato anche di Ibrahimovic: “Siamo due dei Balkan, ci diciamo le cose in faccia” e Rafa Leao: “Ha un potenziale incredibile, come dice Modric: non se ne rende conto neanche lui”.

Infine conclude: “Per essere da Milan, bisogna tornare a vincere. Qua bisogna lasciare il segno’’.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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