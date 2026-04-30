Lazio, la Fiorentina molla Sarri? C'è un altro nome (e non solo): le ultime
RASSEGNA STAMPA - Tra due settimane la situazione sarà delineata, ma Vanoli non è affatto sicuro di rimanere l'allenatore della Fiorentina. Anzi, è già iniziato il casting da parte della società, ormai praticamente sicura della salvezza in campionato. Verso la stagione del centenario, con ogni probabilità verrà scelto un nuovo tecnico.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome che sta circolando con maggiore insistenza è quello di Fabio Grosso (avvicinato anche alla Lazio), tanto apprezzato per il lavoro fatto fin qui con il Sassuolo. Nel mirino però c'è anche Daniele De Rossi, che è stato già accostato a Firenze e sta stupendo al Genoa da subentrato.
Più indietro, invece, il profilo di Domenico Tedesco, appena esonerato dal Fenerbahce. E Sarri? Al momento non se ne parla. È la grande speranza dei tifosi della Fiorentina, che aspettano un colpo a sorpresa da parte del club oltre agli allenatori già citati. Dopo la finale di Coppa Italia del 13 maggio, il Comandante parlerà con la Lazio per capire se potrà rimanere nella Capitale o meno. Lì si deciderà il suo futuro.