Italia, Inzaghi: "Flop Mondiale? Ecco cosa serve. I problemi..."

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Non solo l'addio all'Inter e l'esperienza in Arabia Saudita. Simone Inzaghi ha parlato anche di diversi temi di attualità, dicendo la sua anche sulla mancata qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha dichiarato:

"I problemi esistono e non vanno sottovalutati: bisogna ripartire dalla base facendo uno scatto in avanti in termini di mentalità. Già nei vivai. Il calcio deve raggiungere i risultati attraverso il coraggio e la proposta, non pensando alla vittoria a tutti i costi a scapito della qualità del gioco".

Il tecnico ha poi aggiunto: "Ridurrei il format della Serie A. Magari sono scelte dolorose che però tra cinque anni renderanno felici le persone che hanno favorito il cambiamento. E un’ultima cosa consiglio: valorizzare gli istruttori dei bambini, che insegnano la tecnica e non la tattica. Io sono grato a tantissimi allenatori ma sono legato soprattutto a quelli che mi hanno allevato nel settore giovanile. Senza di loro non sarei mai diventato Simone Inzaghi".