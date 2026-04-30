Cardone: "La Lazio non può perdere Sarri, ma non sono ottimista"
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato, in particolar modo, di quello che sarà il futuro di Maurizio Sarri e se, soprattutto, sarà ancora l'allenatore della Lazio. Ecco le sue parole:
"La Conference League non attecchisce a livello di fascino. La Coppa Italia ha più fascino, per ora. Questo non significa dover snobbare la prima. Ad ogni modo non è una competizione che per quest’anno può riguardare i biancocelesti.
La società Lazio non si può permettere di perdere Sarri: è una garanzia, soprattutto in un momento così difficile con la tifoseria. Lui è l’unica certezze, o quasi, che hai, insieme allo spogliatoio. Detto questo, non sono molto ottimista: credo sia molto difficile trattenerlo. Per un breve periodo la sua comunicazione è stata meno critica nei confronti della società, ultimamente è tornata quella di una volta. Con Sarri puoi sperare in una squadra più forte, senza di lui vai verso un ulteriore ridimensionamento”.