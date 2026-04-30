GOSSIP | Armando Izzo esclude Raffaella Fico: "Ora sono single!"
30.04.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Matteo Gribaudi
Subito smentite le voci di un possibile ritorno di fiamma. Armando Izzo ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale, dopo che era stato avvistato con la ex Raffaella Fico e dopo con Nancy Gaudino. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO >>>
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.