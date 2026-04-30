Figc, calciatori e allenatori sostengono Malagò: la nota

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Malagò è sempre più vicino alla presidenza della Figc. Con una nota stampa, infatti, le associazioni di categoria di allenatori e calciatori, che valgono il 30% dei voti, hanno annunciato il proprio supporto all’ex presidente del Coni in vista delle elezioni del 22 giugno.

“Calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro. Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la Sostenibilità e le Riforme, il Progetto tecnico-sportivo e il Calcio Femminile; una visione di politica sportiva che, partendo dall’impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere".

"Aic e Aiac auspicano che Giovanni Malagò sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano”, si legge nella nota.

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