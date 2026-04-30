Fiorentina tra Grosso, Vanoli e Sarri. Camolese: "Ognuno ha dimostrato..."
30.04.2026 18:00 di Simone Locusta
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L'allenatore Giancarlo Camolese è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola per parlare del principale tema di attualità di casa Fiorentina, ovvero la scelta del prossimo allenatore. Di seguito le sue parole.
"Sono tutti e tre eccellenti, colleghi bravissimi. Ognuno ha dimostrato le proprie qualità, con caratteri e personalità diverse. Credo però che la scelta dipenda molto dall’idea della società, dagli obiettivi che si pone, dalle decisioni che verranno prese e dal tipo di gioco che si vorrà proporre. Sono tre allenatori con idee chiare e diverse, e secondo me a Firenze potrebbero stare bene tutti e tre".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.