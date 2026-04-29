Lazio, anche la Tevere sold out per la finale! Ecco i biglietti rimasti

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Stanno andando a ruba i biglietti per la finale di Coppa Italia. Nella giornata di ieri i tifosi della Lazio hanno impiegato circa 7 ore per esaurire l'intero settore Nord (Curva e Distinti) creando file da decine di migliaia di persone che hanno causato anche dei fastidiosi disservizi su Vivaticket. Una risposta straordinaria che, nella mattinata di oggi, si fa ancora più incredibile. A meno di ventiquattro ore dall'inizio della prelazione per gli abbonati, infatti, è esaurita anche la Tribuna Tevere (lato nord). Gli unici biglieti disponibili (poco più 400) sono rimasti in Tribuna Monte Mario e termineranno nell'arco delle prossime ore.

LATO INTER - Al contrario, in casa Inter, la disponibilità è ancora molto ampia. In Curva Sud sono rimaste alcune decine di biglietti, mentre negli altri settori ci sarà modo di acquistare i biglietti per la finale senza troppa fretta.