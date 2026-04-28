Lazio, chi guadagna di più in rosa? La classifica degli stipendi

28.04.2026 17:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, chi guadagna di più in rosa? La classifica degli stipendi
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Quali sono i giocatori della Lazio che guadagnano di più? In un approfondimento di calcioefinanza.it è stata stilata la classifica degli stipendi in casa biancoceleste. A dominare è Alessio Romagnoli con un ingaggio da 3 milioni di euro, mentre tra gli ultimi posto c'è il suo compagno di reparto, Mario Gila, che guadagna appena 500.000€. Uno dei paradossi di una lista lunghissima. Di seguito tutti gli ingaggi.

La classifica degli stipendi della Lazio
 

Romagnoli: 3 milioni di euro;

Zaccagni: 2,5 milioni di euro;

Nuno Tavares: 2,2 milioni di euro;

Pedro: 2,2 milioni di euro;

Rovella: 2 milioni di euro;

Hysaj: 2 milioni di euro;

Lazzari: 1,7 milioni di euro;

Isaksen: 1,5 milioni di euro;

Noslin: 1,5 milioni di euro;

Dele-Bashiru: 1,5 milioni di euro;

Taylor: 1,5 milioni di euro; 

Cataldi: 1,5 milioni di euro;

Ratkov: 1,5 milioni di euro;

Pellegrini: 1,3 milioni di euro;

Patric: 1,2 milioni di euro;

Fares: 1,2 milioni di euro;

Belahyane: 1 milione di euro;

Provstgaard: 1 milione di euro;

Gigot: 1 milione di euro;

Cancellieri: 1 milione di euro;

Provedel: 1 milione di euro;

Marusic: 0,9 milioni di euro;

Mandas: 0,8 milioni di euro;

Basic: 0,7 milioni di euro;

Gila: 0,5 milioni di euro;

Przyborek: 0,3 milioni di euro;

Motta: 0,15 milioni di euro;

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.