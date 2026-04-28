Lazio, chi guadagna di più in rosa? La classifica degli stipendi
Quali sono i giocatori della Lazio che guadagnano di più? In un approfondimento di calcioefinanza.it è stata stilata la classifica degli stipendi in casa biancoceleste. A dominare è Alessio Romagnoli con un ingaggio da 3 milioni di euro, mentre tra gli ultimi posto c'è il suo compagno di reparto, Mario Gila, che guadagna appena 500.000€. Uno dei paradossi di una lista lunghissima. Di seguito tutti gli ingaggi.
La classifica degli stipendi della Lazio
Romagnoli: 3 milioni di euro;
Zaccagni: 2,5 milioni di euro;
Nuno Tavares: 2,2 milioni di euro;
Pedro: 2,2 milioni di euro;
Rovella: 2 milioni di euro;
Hysaj: 2 milioni di euro;
Lazzari: 1,7 milioni di euro;
Isaksen: 1,5 milioni di euro;
Noslin: 1,5 milioni di euro;
Dele-Bashiru: 1,5 milioni di euro;
Taylor: 1,5 milioni di euro;
Cataldi: 1,5 milioni di euro;
Ratkov: 1,5 milioni di euro;
Pellegrini: 1,3 milioni di euro;
Patric: 1,2 milioni di euro;
Fares: 1,2 milioni di euro;
Belahyane: 1 milione di euro;
Provstgaard: 1 milione di euro;
Gigot: 1 milione di euro;
Cancellieri: 1 milione di euro;
Provedel: 1 milione di euro;
Marusic: 0,9 milioni di euro;
Mandas: 0,8 milioni di euro;
Basic: 0,7 milioni di euro;
Gila: 0,5 milioni di euro;
Przyborek: 0,3 milioni di euro;
Motta: 0,15 milioni di euro;