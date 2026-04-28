Lazio, De Grandis (Sky): "Questa squadra è diventata capace di..."
28.04.2026 17:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis ha detto la sua sulla partita tra Lazio e Udinese, concentrandosi in particolar modo su due singoli come Pellegrini e Isaksen. Di seguito le sue parole.
"Pellegrini ha fatto un grande gol che lo rappresenta a pieno, è un ragazzo che è un po’ caotico ma ha bei colpi, quello è un goal molto difficile. Isaksen ha fatto uno scorcio di partita tra i migliori che io ricordi, colpisce la traversa, punta sempre l’uomo ed è importantissimo per il goal di Pedro. La Lazio ha raggiunto la capacità di essere decisiva con i giocatori che entrano dalla panchina, hanno tutti un bellissimo atteggiamento quando entrano".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.