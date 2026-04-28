Lazio, la società fa gli auguri a Simeone: il messaggio per il Cholo
28.04.2026 17:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Spegne oggi 56 candeline Diego Simeone. L’ex centrocampista biancoceleste ha vestito la maglia della Lazio dal 1999 al 2003. Nella Capitale, Simeone ha collezionato 136 presenze e 18 reti. In biancoceleste ha conquistato uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Supercoppa UEFA.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.