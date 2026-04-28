Napoli, Sosa allarma i tifosi: "Dopo la sconfitta con la Lazio ho capito che..."
28.04.2026 19:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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"lo vedendo le gare di Parma e con la Lazio il dubbio che il ciclo-Conte sia finito l'ho avuto. Ma anche ripensando a varie prestazioni - sottolineo le prestazioni - di questa stagione". Si è espresso così il Roberto Sosa sul futuro di Antonio Conte ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Parole che fanno riferimento alla brutta sconfitta che Sarri e la sua Lazio hanno rifilato al Napoli nella partita decisa da Cancellieri e Basic al Maradona.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.