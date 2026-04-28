Pedro carica l'ambiente dopo il pareggio nel finale: "Forza Lazio!" - FOTO
La Lazio non molla mai. Non è solo un inno, è nel DNA della squadra. La partita contro l'Udinese sembrava ormai persa, gli uomini di Sarri sembravano destinati a doversi arrendere alla rimonta friulana e invece nel finale è arrivato il tap-in di Maldini.
A fornire l'assist decisivo è stato l'eterno Pedro, un fuoriclasse che non smette di mettere in mostra la sua classe nonostante i 38 anni d'età. Prima dell'assist, un eurogol che ha portato i biancocelesti sull'1-2, per una rimonta solo sfiorata.
Una serata che, nonostante il pareggio, è da incorniciare per lo spagnolo. Pedro sceglie di vedee il bicchiere mezzo pieno e sceglie di cricare l'ambiente con un post sui social: "Forza Lazio!", questa la descrizione incisiva scelta dall'ex Blaugrana.