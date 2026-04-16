Napoli - Lazio, l'ultima l'ha decisa Isaksen: la società ricorda lo 0-1 del Maradona
Sabato andrà in scena la sfida tra Napoli e Lazio, gara che saprà dire molto sul percorso di entrambe le square: Conte vuole accelerare per assicurarsi al più presto la qualificazione in Champions League e, perché no, provare fino all'ultimo a mettere il fiato sul collo all'Inter capolista; per Sarri, invece, sarà più un test in vista del ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma allo stesso tempo il campionato non può essere snobbato.
Sarà un match speciale soprattutto per Gustav Isaksen, autore del gol che ha deciso l'ultimo scontro al Maradona tra le due compagini nel dicembre 2024. Il danese sogna di ripetersi per rilanciarsi dopo un periodo con più ombre che luci. La società ha ricordato l'ultima vittoria tramite un post sui social.