Lazio, Bazzani su Sarri: "Sapeva a cosa andava incontro. E Gasperini..."

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Fabio Bazzani, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare delle situazioni che stanno vivendo Sarri e Gasperini rispettivamente sulle panchine di Lazio e Roma. Di seguito le sue parole.

"Lì ci sono due allenatori che hanno una impronta ben precisa, sai che filosofia hanno e dovresti riuscire a lavorare in simbiosi per portare giocatori adatti. Io credo che oggi solo Fabregas possa prendere chi vuole, perché fa tutto lui. Vedo sempre scontrarsi allenatori e società, che hanno interessi diversi. Le parti devono venirsi incontro alla fine. Gasperini sapeva in che Roma andava incontro, così come la società sapeva chi prendeva. Stessa cosa la Lazio con Sarri e viceversa".