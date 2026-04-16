Lazio, Lotito: "La Serie A è una vacca da mungere! Il Governo può..."
16.04.2026 15:05 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato della Serie A e del futuro della FIGC, in particolar modo della possibilità da parte del Governo di puntare su un commissario per la FIGC, evitando le elezioni del 22 giugno.
"La Serie A è una mucca da mungere che tutti sfruttano. Credo che il governo e il ministro Abodi abbiano l'opportunità di nominare un commissario per la FIGC . Gli strumenti per riformare il calcio ci sono; resta da vedere se c'è la volontà".