Baroni torna sull’addio alla Lazio: ecco perché ha lasciato Formello
02.06.2026 12:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Lunghissima intervista di Marco Baroni a Malcom Pagani sulle colonne del Corriere dello Sport. Tra gli argomenti affrontati anche l’addio alla Lazio dopo una sola stagione. Di seguito il pensiero dell’ex allenatore biancoceleste.
“Sono andato via perché la dirigenza non ha mostrato il necessario apprezzamento nei confronti del mio lavoro. Quando sei sopportato lo intuisci, quando hai una data di scadenza addosso lo capisci e io a sentirmi sopportato o a essere uno yogurt sullo scaffale non ambisco”.
“Con il presidente non c'è stata neanche occasione di salutarsi stringendosi la mano. Dopo Lazio-Lecce c'era molta delusione e una strana atmosfera. È successo tutto subito, tutto di fretta, tutto di corsa”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.