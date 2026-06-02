Calciomercato Lazio | Gila verso il Napoli? Ecco la richiesta di Lotito
02.06.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Rebus Gila. Il suo futuro in dubbio tra la volontà di Lotito e la scadenza del suo contratto nel 2027. Come riportato da Alfredo Pedullà, la società biancoceleste chiederebbe almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire subito: il rischio, se restasse, è quello di perderlo a zero nei prossimi mesi.
Proprio per questo Lotito potrebbe essere costretto ad accettare una cifra più bassa, vicina ai 20 milioni più bonus (il 50% dovrà andare al Real Madrid). Sul centrale spagnolo è forte l'interesse del Napoli, molto apprezzato dal futuro allenatore Allegri (che già lo voleva al Milan). Ma in fila c'è anche l'Atletico Madrid in Spagna che ha fatto un sondaggio di recente.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.