Lazio, un poker da rilanciare: la richiesta di Fabiani a Gattuso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La preparazione della Lazio inizierà il 13 luglio a Formello, dove Gattuso farà tappa domani per iniziare a prendere possesso del centro sportivo e per un incontro con Lotito e Fabiani. Il direttore sportivo, però, intanto ha già avanzato una prima richiesta nei confronti del tecnico nell’incontro avuto prima della fumata bianca. Tra le missioni che Gattuso dovrà affrontare da allenatore della Lazio ci sarà anche quella di provare a rilanciare quattro giocatori che, per un motivo o per un altro, non hanno trovato particolare spazio. Questa, riporta l’edizione odierna del Messaggero, è la richiesta avanzata dal club al nuovo tecnico.

Il primo della lista è Gigot, che con Gattuso ha lavorato a Marsiglia giocando 24 partite e che lo scorso anno è rimasto interamente ai box per un lunghissimo infortunio. Il suo contratto scadrà nel 2027, l’ingaggio è da oltre 2 milioni, ma le difficoltà del club potrebbero portare a un rinnovo per un’altra stagione spalmando l’ingaggio e di fatto provando a evitare così di dover intervenire ulteriormente in difesa. Tra le richieste di Fabiani poi anche quella di aumentare il minutaggio di Dele-Bashiru: nonostante prima Baroni e poi Sarri non siano riusciti a far esplodere il nigeriano (28 presenze, 2 gol e 1 assist in stagione), il ds della Lazio rimane convinto del valore del giocatore e ha quindi chiesto al nuovo tecnico di valorizzarlo.

Completano il poker altri due giocatori arrivati nella scorsa finestra di gennaio: Adrian Przyborek e Petar Ratkov. Il primo ha trovato un esordio di dieci minuti nell’ultima gara contro il Pisa: è giovane e aveva bisogno di tempo, nella prossima stagione potrebbe però sicuramente trovare maggiore spazio. Quello che spera di avere il secondo, attaccante con caratteristiche lontanissime dalle richieste di Sarri e per questo spesso tenuto in panchina. Costato 13 milioni alla Lazio, dovrà giocare per poter essere valutato. Da questo poker di rilanci richiesto da Fabiani partirà il lavoro di Gattuso da allenatore biancoceleste.