Lazio | Dalla Danimarca: "Infortunio per Isaksen: le sue condizioni"
31.05.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Problemi per Gustav Isaksen. Il portale danese TVMidtvest ha spiegato che l'esterno della Lazio si è infortunato con la Danimarca, per questo ha lasciato il ritiro della sua Nazionale e salterà le due amichevoli di giugno contro la Repubblica Democratica del Congo (il 3) e l'Ucraina (il 7). Al suo posto il ct Riemer ha deciso di convocare Adam Daghim.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.