Il Giro d'Italia arriva a Roma: le strade chiuse e tutte le deviazioni
31.05.2026 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Giro d'Italia arriva a Roma. Ultima tappa per l'edizione numero 109 della corsa rosa: si partirà alle 15:25 dall'Eur per arrivare (dopo più o meno tre ore) al Circo Massimo. I ciclisti gireranno per Ostia passando per... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO >>>
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.