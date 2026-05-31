Il Giro d'Italia arriva a Roma: le strade chiuse e tutte le deviazioni

31.05.2026 10:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Il Giro d'Italia arriva a Roma: le strade chiuse e tutte le deviazioni

Il Giro d'Italia arriva a Roma. Ultima tappa per l'edizione numero 109 della corsa rosa: si partirà alle 15:25 dall'Eur per arrivare (dopo più o meno tre ore) al Circo Massimo. I ciclisti gireranno per Ostia passando per... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO >>>

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.