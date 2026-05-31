Lazio, giorni decisivi per Romagnoli: attesa una decisione sul suo futuro
RASSEGNA STAMPA - Cambiare per Gattuso. Dopo gli addii di Tudor, Baroni e Sarri, dalla società ci si aspetta questo. Tra mercato bloccato o scadente, colpi deludenti e un organico spesso non all'altezza, sono stati molti i problemi che negli ultimi anni hanno spinto a dei cambi repentini sulla panchina della Lazio. Ora la musica deve essere diversa, a partire dal calciomercato.
In difesa, la società conta di riuscire a trattenere Gila fino alla scadenza del contratto (2027), mentre per Romagnoli la situazione è diversa. Dopo l'affare sfumato a gennaio, il giocatore aspetta ancora l'Al-Sadd e prende tempo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Gattuso conosce la situazione e aspetta una decisione del centrale, che potrebbe arrivare già in settimana.