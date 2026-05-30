Calafiori come Nesta e non solo: c'entra la Champions League

30.05.2026 15:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calafiori come Nesta e non solo: c'entra la Champions League
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il fischio d'inizio della finale di Champions League tra PSG e Arsenal. Con la maglia dei Gunners in campo andrà anche Riccardo Calafiori, che sarà il settimo romano a giocare l'ultimo atto della massima competizione europea. Come riportato da Il Messaggero, si unirà a una lista composta da Di Bartolomei, Chierico, Di Livio, Tassotti, Nesta e Flavio Roma (l'unico a giocare con una squadra straniera, con il Monaco nel 2004 contro il Porto).

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.