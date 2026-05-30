Calafiori come Nesta e non solo: c'entra la Champions League
30.05.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Si avvicina il fischio d'inizio della finale di Champions League tra PSG e Arsenal. Con la maglia dei Gunners in campo andrà anche Riccardo Calafiori, che sarà il settimo romano a giocare l'ultimo atto della massima competizione europea. Come riportato da Il Messaggero, si unirà a una lista composta da Di Bartolomei, Chierico, Di Livio, Tassotti, Nesta e Flavio Roma (l'unico a giocare con una squadra straniera, con il Monaco nel 2004 contro il Porto).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.