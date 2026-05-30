Lazio, problemi in attacco ma non solo: manca un giocatore alla Luis Alberto
RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a cercare qualità e fantasia sulla trequarti, un vuoto che non è mai stato davvero colmato dopo l'addio di Luis Alberto. Gattuso dovrebbe ripartire dal 4-3-3, ma nel corso della stagione potrebbe anche passare al 4-2-3-1. In entrambi i sistemi emerge la stessa necessità: trovare un giocatore capace di creare gioco tra centrocampo e attacco, inventare l'ultimo passaggio e dare imprevedibilità alla manovra.
Nella rosa attuale non c'è un vero trequartista. Taylor è considerato un elemento tecnico e con ampi margini di crescita, ma viene visto più come un centrocampista centrale che come rifinitore. La società, ricorda il Corriere dello Sport, punta molto su Dele-Bashiru, le cui qualità principali restano però atletismo, inserimenti e progressione palla al piede. C'è poi Pryzborek, giovane talento da valutare in ritiro, ma ancora troppo acerbo per assumersi subito grandi responsabilità.
La mancanza di un giocatore creativo si è riflessa anche sui numeri offensivi della squadra. Oltre all'assenza di un bomber prolifico, alla Lazio è mancato soprattutto un elemento capace di collegare centrocampo e attacco, creare occasioni e accendere le partite con una giocata decisiva. Un'eredità che, dopo la partenza di Luis Alberto, nessuno è ancora riuscito a raccogliere.