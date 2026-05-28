Calafiori su Gattuso: "Mi dispiace sia andato ad allenare la Lazio"

RASSEGNA STAMPA - Riccardo Calafiori ha rilasciato un'intervista per l'edizione odierna de Il Messaggero. tra i diversi temi trattati, il difensore di Arsenal e Nazionale ha parlato anche di Gattuso, commentando il suo approdo alla Lazio. Queste le sue parole:

"Mi dispiace dove è andato ad allenare (ride ndr). È stata la prima persona che ho sentito la mattina dopo la che ho vinto la Premier. L'ho chiamato io perché da quando era successo tutto non ci eravamo più sentiti, ho preferito aspettare e lui credo mi abbia capito. Con me si è comportato benissimo, sia come persona sia come allenatore, mi è stato molto vicino in un momento difficile".