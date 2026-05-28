Lazio, Gattuso riparte da Noslin? Tre squadre hanno messo gli occhi su di lui
RASSEGNA STAMPA - Gattuso sta per iniziare la sua avventura alla Lazio e con i biancocelesti dovrebbe ripartire dal 4-3-3, anche se non esclude il ritorno ai suoi moduli preferiti, il 4-2-3-1 o il 4-3-1-2, pensando anche alla coppia Retegui-Kean utilizzata in Nazionale, anche se Lotito dovrebbe regalargli almeno un altro attaccante, possibilmente più prolifico degli ultimi.
Nel frattempo la Lazio cambia volto: dopo l’addio di Pedro, anche Maldini tornerà all’Atalanta perché il riscatto era legato alla qualificazione in Europa League e il club non intende trattenerlo. Restano invece da valutare Dia e Noslin.
Il primo sarà riscattato dalla Salernitana per 11 milioni, mentre il secondo si è rilanciato con Sarri e, come scrive il Messaggero, ha attirato l’interesse di Bologna, Monaco e Feyenoord. La Lazio potrebbe così recuperare parte dei 18 milioni investiti per acquistarlo dal Verona, ma la decisione finale spetterà a Gattuso.
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