La Lazio blinda Provstgaard: accordo vicino per il rinnovo. I dettagli

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RASSEGNA STAMPA - Nel mare di incertezza in cui naviga la Lazio, il club cerca appigli a cui aggrapparsi. Mentre la difesa rischia di perdere pezzi, con Gila e Romagnoli entrambi in dubbio, Oliver Provstgaard rappresenta uno dei pochi punti fermi da cui ripartire. Chiamato spesso in causa nella stagione appena conclusa, il danese si è fatto sempre trovare pronto e il club si è messo già al lavoro per blindarlo.

Dopo aver notato la crescita avuta nell'ultimo anno dal classe 2003, la società vorrebbe premiarlo proponendogli un rinnovo di contratto con adeguamento. Secondo il Corriere dello Sport, le parti sono già vicine a un accordo e Provstgaard è vicino a vedersi riconosciuto un aumento di stipendio, che attualmente si aggira intorno ai 500mila euro a stagione.

Dopo i sei mesi di adattamento al calcio italiano avuti con Baroni, il centrale ha trovato grande spazio in questa stagione, mettendo in mostra buone doti fisiche e grande personalità. Pilastro della Danimarca che verrà, Provstgaard è una di quelle pedine da cui ripartire e la Lazio si è mossa subito per fare in modo che il suo percorso di crescita continui dalle parti di Formello.