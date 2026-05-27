Totti stuzzica: "Scucire lo scudetto alla Lazio è stato come vincerne tre"
27.05.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
In un video realizzato con Ebay Live, l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha ripercorso alcune tappe più importanti della sua carriera. Tra queste ha parlato anche della vittoria dello scudetto del 2001, dopo quello della Lazio nel 2000. Di seguito le sue parole in merito: "La maglia della Roma del 2001? Questa è sicuramente la più significativa, più bella. È quella che viene dopo lo scudetto della Lazio, e scucire lo scudetto ai cugini è stata la massima soddisfazione, come se avessimo vinto tre campionati consecutivi".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.