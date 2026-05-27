PRIMAVERA - Lazio, cambio in panchina: prende quota Ledesma
RASSEGNA STAMPA - L'allenatore della Primavera potrebbe cambiare nella prossima stagione. Nel centro sportivo di Formello, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si starebbe riflettendo sulle cariche in vista della stagione che verrà. Dopo il 15° posto raggiunto da mister Punzi, il suo futuro sulla panchina della Lazio Primavera potrebbe essere in bilico.
I RISULTATI DI LEDESMA - Fronte societario, infatti, sembrerebbero intenzionati a premiare il lavoro volto da Cristian Ledesma che, alla guida della Lazio U-17, è riuscito a centrare il 4° posto in classifica (dietro Empoli, Fiorentina e Roma) e a superare i primi due turni playoff con due successi particolarmente convincenti contro l'Atalanta e il Bologna, approdando ai quarti di finale. Il 7 e il 14 giugno giocheranno andata e ritorno contro l'Empoli, nella speranza di centrare un altro traguardo importante come quello delle semifinali.
Nel frattempo, mister Ledesma ha cmabiato scuderia passando alla GEA Word. L'ex centrocampista e capitano della Lazio ora porterà a termine la sua stagione, poi parlerà con la Lazio per una sua eventuale promozione in Primavera.