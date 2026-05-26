Nazionale, Amelia: "Ranieri lo vedo bene come ct, vi spiego perché"

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Marco Amelia, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW parlando di alcuni temi caldi del momento. Uno fra tutti, il cambio allenatori che sta toccando da vicino diversi club di Serie A a partire dal Milan.

All'indomani dell'esonero di Allegri, sulla vicenda, ha dichiarato: "Credo che abbia influito molto la situazione ambientale e la mancanza di legame tra dirigenza, staff tecnico e tifoseria. L’ambiente ha creato negatività e la squadra ne ha risentito. C’è bisogno di ritrovare senso di appartenenza e legame tra tutti. Senza questo non si va da nessuna parte".

Poi, sul Napoli ha proseguito: "Al posto di Conte vedrei bene De Zerbi o Italiano". Infine, un commento anche sulla Nazionale e il prossimo ct: "Per la Nazionale abbiamo tanti allenatori esperti. L'’importante è che abbiano il supporto di tutti e la fiducia che è fondamentale. Personalmente vedrei bene profili come quello di Ranieri, ma anche un ritorno di Mancini che credo tornerebbe volentieri come ct. Vedremo, di sicuro sarà un’estate calda".

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