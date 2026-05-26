Serie A, Simonelli: "Come per Roma niente derby notturno a Torino"

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A margine del Consiglio Federale in Figc il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli è tornato a parlare di quanto accaduto nell’ultima giornata di campionato soprattutto nel derby tra Torino e Juventus: “Come ho già detto non sono fatti belli e non fanno bene al calcio. Mi auguro che non capitino mai più”.

“Limitazioni al calendario? Come ho avuto modo di dire, il calendario non aveva questo tipo di limitazioni. Dove è capitato, come qui a Roma, la Lega è stata in grado di gestirla al meglio. Ciò non toglie che, soprattutto per la contemporaneità che certe partite si portano dietro nelle ultime due giornate, forse non è opportuno che partite così delicate trascinino poi gli orari di tutti. Io immagino che anche il derby di Torino prossimo anno avrà il divieto della notturna, quindi chiaro che se dovesse ricapitare in una delle ultime due giornate potrebbe a sua volta trascinare gli altri”.

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