Lazio, Pastore: "Gattuso scelta non meritocratica. Fossi un tifoso..."
26.05.2026 12:30 di Simone Locusta
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In diretta negli studi di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore si è espresso in merito alla scelta della Lazio di affidare la panchina a Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole.
"Mossa impopolare di un presidente impopolare, non so cosa abbia in mente. È un allenatore di emergenza, fossi in un tifoso non sarei felice. La scelta della Lazio va in controtendenza con la meritocrazia. La Lazio non parte bene verso i suoi tifosi".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.