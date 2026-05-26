Dopo l’addio alla Lazio Hysaj può restare in Serie A: l’indiscrezione
Si è chiusa dopo cinque anni l’avventura di Hysaj con la maglia della Lazio. Pochissimo lo spazio trovato in biancoceleste in questa stagione, che è terminata con appena cinque presenze di cui solo due da titolare.
La carriera di Hysaj, però, dopo la Lazio potrebbe proseguire ugualmente in Serie A. Dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata, infatti, il Lecce può tornare alla carica per il terzino, come riporta 433 Albania.
Quello tra il Lecce e Hysaj sarebbe un ritorno di fiamma, dopo i tentativi di prestito a gennaio 2025 non andati a buon fine per la richiesta della Lazio di contribuire al pagamento di metà dell’ingaggio del terzino albanese e per il contemporaneo infortunio di Lazzari. A un anno e mezzo di distanza, e senza il peso del contratto con la Lazio, la trattativa potrebbe tornare di moda.