Lazio, Gattuso atteso a Formello: ecco quando arriverà
RASSEGNA STAMPA - L'ufficialità è solo una formalità. Manca la firma, ma l'accordo è totale: Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio. Chiuso il rapporto con Sarri (per la seconda volta), Lotito ha deciso di puntare sull'ex ct della Nazionale italiana. Il Comandante andrà all'Atalanta, lascerà la sua casa all'Olgiata tra oggi e domani: nei prossimi giorni arriverà anche il comunicato del suo addio.
Per Rino, invece, a breve inizierà la sua nuova esperienza in Italia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe arrivare a Formello anche la prossima settimana per decidere le date del ritiro (che sarà a Formello) e il programma di tutte le amichevoli. La stagione inizierà ufficialmente il 16 agosto, con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova.