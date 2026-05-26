Gattuso chiama Zaccagni: la prima mossa da allenatore della Lazio
RASSEGNA STAMPA - Non era ancora andato in scena il dialogo decisivo con Fabiani per arrivare al sì definitivo, però Gattuso già nella giornata di domenica ragionava da prossimo allenatore della Lazio. A spiegarlo è il Corriere dello Sport, che svela come già nel weekend l’ex CT della Nazionale abbia messo in atto la sua prima mossa da tecnico biancoceleste.
Nello specifico una chiamata, quella fatta a Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste e b si conoscono, hanno lavorato insieme in Nazionale per quanto poi l’esterno non sia stato spesso disponibile per i tanti acciacchi fisici. C’è però stima reciproca tra i due e il tecnico spera di poter ripartire da Zaccagni stesso per la nuova Lazio.
Una chiamata esplorativa, quindi, ma anche un primo tentativo di allontanare dalla testa del capitano biancoceleste qualsiasi pensiero di addio o qualsiasi dubbio sul nuovo ciclo della Lazio nato dopo mesi di evidente flessione. Gattuso spera di ripartire da Zaccagni, che pochi mesi fa parlava così del tecnico: “Prima di essere un allenatore è un nostro amico e questo al gruppo ha dato tanto. Poi in campo fa un grandissimo lavoro, è un allenatore molto forte”.